Басманный суд оставил под стражей Тимура Иванова

Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следователя. В суде защитник Мурад Мусаев сообщил, что защите непонятны основания для проведения заседания в закрытом режиме. «Категорически возражаем против такого режима сохранения тайны следствия. Получается так, что мы со всех защитников берем подписку о неразглашении, а потом устраиваем так называемые контролируемые [следствием] утечки, связанные с дезинформацией», — отметил адвокат. Защита полагает, что сложившаяся ситуация нарушает принцип гласности судопроизводства.