Басманный суд оставил под стражей Тимура Иванова

Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следователя. В суде защитник Мурад Мусаев сообщил, что защите непонятны основания для проведения заседания в закрытом режиме. «Категорически возражаем против такого режима сохранения тайны следствия. Получается так, что мы со всех защитников берем подписку о неразглашении, а потом устраиваем так называемые контролируемые [следствием] утечки, связанные с дезинформацией», — отметил адвокат. Защита полагает, что сложившаяся ситуация нарушает принцип гласности судопроизводства.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела сообщило, что срок следствия по делу Иванова продлили до 23 марта этого года. Также стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал катер и 23 автомобиля, принадлежавшие бывшему замминистра и членам его семьи.
В документах по делу, на которые ссылаются агентства, указано, что арестованы были маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577, а среди арестованных автомобилей — Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG. Помимо этого, были арестованы 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson, и один мотороллер с мотоколяской.
Ранее в ноябре этого года была арестована элитная квартира в районе Арбата в Москве площадью свыше 300 кв. м и рыночной стоимостью более 500 млн руб., в ней зарегистрирована бывшая жена Иванова Светлана.
Басманный суд также продлил срок ареста 42 банковских счетов, связанных с делом Иванова. По версии следствия, экс-министр распределял коррупционный доход между бывшей и нынешней супругами и родителями, переоформлял имущество на членов семьи.
Тимура Иванова арестовали в апреле этого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, он помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на принадлежащих ему частных объектах. Экс-чиновнику вменяют взятку в размере более 1 млрд руб.
В ноябре Следственный комитет ужесточил обвинение. Было возбуждено второе уголовное дело, касающееся хищения 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц», а также растраты более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.