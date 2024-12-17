Лазурный автобус потерял колеса на Большой Пороховской

В компании «Вест-Сервис», которая обслуживает этот маршрут, «Фонтанке» сообщили, что автобус «Волгабас» прошел проверку технического состояния и выехал из парка в исправном виде. При движении по маршруту у машины открутились колесные гайки, и колесная пара слетела со ступицы. Никто при этом не пострадал, ДТП не случилось. На место вызвали бригаду технической службы, которая устранила проблему, после чего автобус направили в парк.