Эксперты: ЧП в Керченском проливе не повлияет на продажу летних туров

Ситуация с крушением двух танкеров в Керченском проливе не должна повлиять на продажу летних туров на черноморское побережье. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на экспертов Российского союза туриндустрии.
По мнению собеседников издания, к началу сезона отпусков работы по очистке береговой линии будут полностью завершены. Кроме того, аннуляций бронирований отдыха в новогодние праздники не зафиксировано.
«Это был бы чувствительный удар по летнему туристическому сезону. Сейчас же, скорее всего, туристы даже ничего не заметили».
Напомним, ЧП в Керченском проливе произошло 15 декабря. Два судна, переводящих нефтепродукты, потерпели крушение из-за сильного шторма. К сожалению, погиб моряк танкера «Волгонефть 212». А 17 декабря 2024 года в двух муниципалитетах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за нефтепродуктов, которые выбросило на береговую линию.