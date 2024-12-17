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Эксперты: ЧП в Керченском проливе не повлияет на продажу летних туров

Аннуляций новогодних туров не зафиксировано, а бронирование летних еще не началось в полную силу.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с крушением двух танкеров в Керченском проливе не должна повлиять на продажу летних туров на черноморское побережье. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на экспертов Российского союза туриндустрии.

По мнению собеседников издания, к началу сезона отпусков работы по очистке береговой линии будут полностью завершены. Кроме того, аннуляций бронирований отдыха в новогодние праздники не зафиксировано.

«Это был бы чувствительный удар по летнему туристическому сезону. Сейчас же, скорее всего, туристы даже ничего не заметили».

подчеркнул Сергей Ромашкин
генеральный директор туроператора

Напомним, ЧП в Керченском проливе произошло 15 декабря. Два судна, переводящих нефтепродукты, потерпели крушение из-за сильного шторма. К сожалению, погиб моряк танкера «Волгонефть 212». А 17 декабря 2024 года в двух муниципалитетах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за нефтепродуктов, которые выбросило на береговую линию.

экология