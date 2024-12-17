Экология пошла пятнами

Гидрогеолог Георгий Каваносян в своем Telegram-канале рассказал, что пока не известны точные объемы попавших в воду нефтепродуктов, делать прогнозы сложно: «Многое зависит от скорости реагирования экстренных служб и погоды. Морская флора и фауна неминуемо пострадают, начиная с планктона — основы кормовой базы. Судя по кадрам, на море шторм, ликвидировать последствия будут только после установления погоды. На это уйдет минимум несколько недель. За это время пятно растечется на максимально возможную площадь. Например, последствия нефтеразлива в ноябре 2007 года ликвидировали много месяцев подряд (в результате шторма в Керченском проливе затонули четыре судна, среди которых были также танкеры “Волгонефть 123” и “Волгонефть 139 — примеч. “Ъ-Кубань”)”.