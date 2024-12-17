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В Краснодаре завели дело после гибели трех человек при пожаре в частном доме

Устанавливаются все КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек в результате пожара в частном доме в станице Елизаветинской Прикубанского округа Краснодара. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.произошедшего.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, расположенном в станице Елизаветинской, где погибли трое граждан (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 17 декабря после локализации пожара в частном доме были обнаружены тела 19 и 21-летних сестер, а также 56-летней знакомой семьи. Кроме того, 51-летний отец погибших девушек с ожогами различной степени был доставлен в медицинское учреждение.

Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.