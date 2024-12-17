В Краснодаре завели дело после гибели трех человек при пожаре в частном доме

«Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, расположенном в станице Елизаветинской, где погибли трое граждан (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 17 декабря после локализации пожара в частном доме были обнаружены тела 19 и 21-летних сестер, а также 56-летней знакомой семьи. Кроме того, 51-летний отец погибших девушек с ожогами различной степени был доставлен в медицинское учреждение.
Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.