В Краснодаре завели дело после гибели трех человек при пожаре в частном доме

По версии следствия, в ночь на 17 декабря после локализации пожара в частном доме были обнаружены тела 19 и 21-летних сестер, а также 56-летней знакомой семьи. Кроме того, 51-летний отец погибших девушек с ожогами различной степени был доставлен в медицинское учреждение.