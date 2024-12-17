Десять организаторов уфимских подпольных казино предстанут перед судом

С октября 2021 по август 2022 года злоумышленники организовали два игровых клуба в арендуемых нежилых помещениях в микрорайонах Черниковка и Дема. Для конспирации в заведения могли попасть лишь доверенные лица. Для казино были куплены компьютеры, на которые, нарушая авторские права, установили специальное программное обеспечение.