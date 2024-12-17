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Десять организаторов уфимских подпольных казино предстанут перед судом

В Уфе поймали банду организаторов подпольных казино.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе десять организаторов подпольных казино предстанут перед судом. Об этом рассказали пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

С октября 2021 по август 2022 года злоумышленники организовали два игровых клуба в арендуемых нежилых помещениях в микрорайонах Черниковка и Дема. Для конспирации в заведения могли попасть лишь доверенные лица. Для казино были куплены компьютеры, на которые, нарушая авторские права, установили специальное программное обеспечение.

Кто-то из членов банды выполнял функции руководителей, другие — кассиров-операторов, а третьи — системных администраторов. Игорные заведения принесли доход в более чем 5,1 миллиона рублей.

В августе 2022 года сотрудники СК и МВД пресекли деятельность подпольных казино. Правоохранители изъяли 38 единиц оборудования. Ущерб компании-правообладателю из-за использования нелицензированного игрового программного обеспечения оценивается в почти 1,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой» и «Нарушение авторских и смежных прав». В ближайшее время материалы дела направят в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.

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