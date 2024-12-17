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В Москве сняли оцепление во дворе, где погиб генерал Кириллов

Во дворе жилого дома на Рязанском проспекте, где был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник, сняли оцепление. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

На месте инцидента остались следы взрыва. Автомобили сотрудников правопорядка начали покидать место ЧП.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские силовики и полиция должны сделать все, чтобы найти исполнителей покушения на Кириллова и уничтожить заказчиков этого преступления, сидящих в Киеве.

Покушение на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника произошло утром 17 декабря в Москве.

Взрыв зафиксировали в районе 06:10 утра на Рязанском проспекте. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Эту информацию подтвердили правоохранители.