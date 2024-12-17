Миграцию нефтяного пятна по Черному морю на Кубани отслеживают из космоса

Спасатели Морской спасательной службы нашли место пробоины в потерпевших крушения танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», откуда в море вытекают нефтепродукты. Сейчас акваторию Южной части Керченского пролива в районе мыса Такиль окружают боновыми заграждениями, чтобы приостановить распространение нефтяного пятна.
«На данный момент спасатели Морспасслужбы совместно с МЧС России по Краснодарскому краю проводят работы по ликвидации ЧС. Для защиты лимана в районе п. Благовещенская от загрязнения нефтепродуктами планируется в минимально сжатые сроки установить боновые заграждения 150−200 метров в районе Бугазской косы. При помощи аварийно-спасательного оборудования произвели сбор почти тонны замазученного грунта с береговой черты», — рассказал начальник аварийного-спасательного подразделения Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Антон Мурадьянц.
Максимальное количество нефтепродуктов собралось вблизи станицы Благовещенская. Распространение мазутного пятна по Черному морю контролируют из космоса. Специалисты Роскосмоса ведут спутниковый мониторинг и выявляют загрязнение в прибрежной акватории. Затем данные передают в межведомственный оперативный штаб, который ведет координацию аварийно-спасательной операции.