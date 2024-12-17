Миграцию нефтяного пятна по Черному морю на Кубани отслеживают из космоса

«На данный момент спасатели Морспасслужбы совместно с МЧС России по Краснодарскому краю проводят работы по ликвидации ЧС. Для защиты лимана в районе п. Благовещенская от загрязнения нефтепродуктами планируется в минимально сжатые сроки установить боновые заграждения 150−200 метров в районе Бугазской косы. При помощи аварийно-спасательного оборудования произвели сбор почти тонны замазученного грунта с береговой черты», — рассказал начальник аварийного-спасательного подразделения Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Антон Мурадьянц.