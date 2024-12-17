В Ростове-на-Дону водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода

По предварительной информации ведомства, 46-летний водитель «Лексуса» двигался по улице Пойменной. В этот момент на проезжую часть вышел пешеход. Он попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил мужчину.