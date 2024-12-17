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В Ростове-на-Дону водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода

В Ростове-на-Дону под колесами иномарки погиб пешеход.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла 16 декабря около 23:00.

По предварительной информации ведомства, 46-летний водитель «Лексуса» двигался по улице Пойменной. В этот момент на проезжую часть вышел пешеход. Он попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил мужчину.

— В результате ДТП пешеход погиб. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, — говорится в сообщении ведомства.