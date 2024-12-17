Работы по очистке побережья от нефтепродуктов на Кубани продолжат утром

Спасатели Морспасслужбы и МЧС России продолжают устранять последствия аварии с танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Нефтепродукты обнаружили на участке береговой линии от поселка Веселовка в Темрюкском районе до села Витязево. При помощи специального оборудования специалисты собрали загрязненный грунт.