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Работы по очистке побережья от нефтепродуктов на Кубани продолжат утром

Работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами на побережье Темрюкского района и Анапы приостановлены до 8 часов утра из-за наступления темного времени суток. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Источник: оперштаб Краснодарского края

Завтра, 18 декабря, количество участников очистки береговой линии планируют увеличить до одной тыс. человек. Спасатели намерены также удвоить число задействованной техники и очистить дополнительные 5−10 км прибрежной территории.

По состоянию на 17 декабря, на уборку пляжей Анапы вышли около 600 волонтеров. Работы проходили в поселке Витязево и станице Благовещенской, сообщает оперштаб региона.

Для участников ликвидации последствий разлива были организованы пункты обогрева и питания, где полевые кухни предлагали горячее питье и пищу.

Спасатели Морспасслужбы и МЧС России продолжают устранять последствия аварии с танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Нефтепродукты обнаружили на участке береговой линии от поселка Веселовка в Темрюкском районе до села Витязево. При помощи специального оборудования специалисты собрали загрязненный грунт.

Ситуация остается под контролем: береговой операционный центр непрерывно моделирует аварийный разлив, а спутниковый мониторинг позволяет выявлять новые нефтяные пятна в Черном море и прибрежной акватории.

Ранее сообщалось, что для защиты Бугазского лимана в районе поселка Благовещенская планируется установка боновых заграждений протяженностью 150−200 метров.

МЧС
экология