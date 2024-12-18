Таллахасси
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан пермяк, управлявший затонувшим танкером «Волгонефть-212»

Капитан судна Леонид Волегов был одним из троих пострадавших жителей Пермского края среди экипажа.

Источник: Аргументы и факты

Капитан танкера «Волгонефть-212», затонувшего в Керченском проливе 15 декабря, задержан и дал первые показания, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По данным Baza, капитан судна Леонид Волегов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу по части 2 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». Напомним, при крушении танкера «Волгонефть-212» один из членов экипажа погиб.

Baza сообщает, что Леонида Волегова доставят для избрания меры пресечения в Симферополь прямо из больницы в Анапе — туда, как ранее рассказывал perm.aif.ru, госпитализировали всех троих пострадавших членов экипажа из Пермского края.

По данным perm.aif.ru, Леониду Волегову 34 года, он уроженец города Перми, учился в Волжском государственном университете водного транспорта.

16 декабря представитель пермской компании «Кама Шиппинг», которой принадлежит «Волгонефть-212», сообщил perm.aif.ru, что все трое членов экипажа из Прикамья в удовлетворительном состоянии и могут общаться. В тот же день perm.aif.ru попытался связаться с Леонидом Волеговым, но капитан не ответил на сообщение корреспондента.

СК