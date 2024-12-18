Задержан пермяк, управлявший затонувшим танкером «Волгонефть-212»

16 декабря представитель пермской компании «Кама Шиппинг», которой принадлежит «Волгонефть-212», сообщил perm.aif.ru, что все трое членов экипажа из Прикамья в удовлетворительном состоянии и могут общаться. В тот же день perm.aif.ru попытался связаться с Леонидом Волеговым, но капитан не ответил на сообщение корреспондента.