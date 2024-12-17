В Уфимском районе в СНТ сгорели три строения

Сегодня вечером, 17 декабря, в Уфимском районе Башкирии сгорели два строения. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе «Зеленый мыс». Из-за пожара пострадали двухэтажный дом (7×8 метров) и две бревенчатые бани (5×3 и 4×3). Тушением занимались сотрудники МЧС и муниципальной пожарной охраны Уфы, всего было задействовано три единицы техники и десять специалистов.
Подробности и причины ЧП в настоящее время уточняются.
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