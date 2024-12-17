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В Уфимском районе в СНТ сгорели три строения

Под Уфой пожар уничтожил дом и две бани.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 17 декабря, в Уфимском районе Башкирии сгорели два строения. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе «Зеленый мыс». Из-за пожара пострадали двухэтажный дом (7×8 метров) и две бревенчатые бани (5×3 и 4×3). Тушением занимались сотрудники МЧС и муниципальной пожарной охраны Уфы, всего было задействовано три единицы техники и десять специалистов.

Подробности и причины ЧП в настоящее время уточняются.

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