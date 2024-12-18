На Урале будут судить мужчину, насмерть сбившего 8-летнего мальчика

По версии следствия, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля УАЗ-31514 и допустил наезд на мальчика. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Ребенок с травмой головы был доставлен в больницу.