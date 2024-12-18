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На Урале будут судить мужчину, насмерть сбившего 8-летнего мальчика

Мужчина скрылся с места преступления.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины насмерть сбившего 8-летнего мальчика.

Происшествие случилось вечером 1 сентября 2024 года в одном из сел Ачитского района.

По версии следствия, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля УАЗ-31514 и допустил наезд на мальчика. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Ребенок с травмой головы был доставлен в больницу.

— К сожалению, спасти жизнь мальчика не удалось, от полученных повреждений он скончался 3 сентября в медучреждении, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения».

Сотрудники СК отправили уголовное дело в суд.