Россиянка лишилась почти 1,3 млн рублей после сообщения от «коллеги»

По информации издания, местной жительнице пришло сообщение от лица бывшего коллеги, в котором россиянку оповестили, что вскоре с ней свяжутся «по важному вопросу». Женщина попыталась узнать, в чем дело, однако «коллега» сослался на подписку о неразглашении.