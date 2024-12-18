Аэролодка врезалась в плавучий дом на реке Свирь в Ленобласти, есть пострадавшие

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
По данным ведомства, трое работников рыбоводной фирмы, находясь на борту судна, наехали на бытовку, расположенную в садке. Согласно предварительной информации, судоводитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он и сотрудники фирмы были госпитализированы.
В данный момент транспортная полиция, а также Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) проводят проверку.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге со дна Большой Невки достали пассажирский теплоход «Джульетта».