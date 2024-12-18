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Аэролодка врезалась в плавучий дом на реке Свирь в Ленобласти, есть пострадавшие

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту столкновения аэролодки и плавучего дома в акватории реки Свирь в Ленобласти. В результате случившегося несколько человек были госпитализированы.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, трое работников рыбоводной фирмы, находясь на борту судна, наехали на бытовку, расположенную в садке. Согласно предварительной информации, судоводитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он и сотрудники фирмы были госпитализированы.

В данный момент транспортная полиция, а также Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) проводят проверку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге со дна Большой Невки достали пассажирский теплоход «Джульетта».