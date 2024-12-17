Стали известны подробности уголовного дела против 29-летнего депутата парламента Башкирии, участвовавшего в СВО

Стали известны подробности уголовного дела против 29-летнего депутата парламента Башкирии Алексея Локотченко. Деталями уголовного дела поделились пресс-службы ФСБ и Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, в период с августа по декабрь этого года Локотченко, будучи директором «Юридической компании РСК» предложил адвокату, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, способ избежать уголовной ответственности — заключить контракт с российским Министерством Обороны о пребывании в добровольческом формировании.
Депутат предложил стать посредником в передаче должностным лицам Минобороны взятки в размере 10,2 миллиона рублей за оформление военного билета, заключение контракта и последующее фиктивное пребывание в добровольческом отряде.
Впоследствии с поличным ФСБ задержала подчиненного Локотченко из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса» — он передавал первую часть суммы — 5,2 миллиона. После этого задержали и самого парламентария. На него завели уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время он арестован.
— В отношении второго посредника возбуждено уголовное дело, на время расследования он заключен под стражу, — сообщает СК.
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