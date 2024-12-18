Сотрудника бывшего мэра Березников задержали за вымогательство подкупа

Директора коммерческой фирмы задержали в Березниковском городском округе Пермского края при получении миллиона рублей в качестве коммерческого подкупа, рассказали в региональных УФСБ и СУ СК. По данным издания Properm, на момент задержания мужчина возглавлял компанию, принадлежащую бывшему главе Березников Андрею Мотовилову.
В СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что вечером 5 декабря мужчина получил от подрядчика (в пресс-службе УФСБ Прикамья уточняют, что от теплоснабжающей организации) один миллион рублей якобы за возможность продолжать работу на других объектах и отсутствие пристального контроля. Передача денег произошла в посёлке Дурино Березниковского округа, прямо в автомобиле.
Представитель подрядчика (в СК упомянули, что это была женщина-директор) действовала по согласованию с ФСБ, так что мужчину взяли с поличным. Ему уже предъявили обвинение по пунктам «б» и «г» части 7 статьи 204 УК РФ — «Коммерческий подкуп, сопряжённый с вымогательством, в крупном размере».
Как сообщает Properm, речь идёт о бывшем директоре ООО «Точка управления» Владимире Некрасове. По данным Rusprofile, Некрасов возглавлял компанию до 13 декабря (то есть ещё неделю после задержания), а её единственным учредителем является Андрей Мотовилов — до 2009 года он был главой Березников.
Основным видом деятельности ООО «Точка управления» является работа с базами данных. Зарегистрирована компания по тому же адресу, что и управляющее недвижимостью ООО «Точка дом», есть также «расчётный центр» в Березниках.
В ответ на вопросы жителей Березников о том, почему их дом обслуживает одна компания, а платят они другой, в 2022 году в пресс-службе городской администрации объясняли, что делегирование управляющей компанией (то есть, например, «Точка дом») полномочий по начислению и сбору платежей за ЖКУ платёжному агенту (то есть, например, «Точке управления») является законным.
«Точка дом», как и «Точка управления», на 100% принадлежит Андрею Мотовилову.