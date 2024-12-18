Сотрудника бывшего мэра Березников задержали за вымогательство подкупа

В ответ на вопросы жителей Березников о том, почему их дом обслуживает одна компания, а платят они другой, в 2022 году в пресс-службе городской администрации объясняли, что делегирование управляющей компанией (то есть, например, «Точка дом») полномочий по начислению и сбору платежей за ЖКУ платёжному агенту (то есть, например, «Точке управления») является законным.