На Кубани в массовом ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб мужчина

«Предварительно установлено, что 57-летний водитель Toyota RAV4 при совершении перестроения допустил столкновение по касательной с автомобилем MAN под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. После столкновения Toyota RAV4 выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Mercedes Benz», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Северскому району Олег Ложаев.