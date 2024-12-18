На Кубани в массовом ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб мужчина

В Краснодарском крае произошла смертельная авария. На федеральной автомобильной дороге А-146 столкнулись грузовик MAN и две легковые иномарки — Mercedes Benz и Toyota RAV4.
«Предварительно установлено, что 57-летний водитель Toyota RAV4 при совершении перестроения допустил столкновение по касательной с автомобилем MAN под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. После столкновения Toyota RAV4 выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Mercedes Benz», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Северскому району Олег Ложаев.
Затем Toyota RAV4 по инерции продолжил движение и врезался в стоящий у дороги столб линии электропередачи. В результате массового ДТП погиб до приезда скорой помощи водитель японского внедорожника. На месте аварии работают следователи.