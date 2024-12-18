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Что происходит в Анапе после разлива нефтепродуктов

Работы по ликвидации загрязнения мазутом на побережье на паузе.

Источник: соцсети

Ликвидацию разлива нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района временно прекратили. 18 декабря запланирована очистка еще 5−10 км берега, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Напомним, в районе Керченского пролива произошло бедствие двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть 239». После ЧП нефтепродукты с судна разлились в море. Пятна мазута прибило к берегу, они заполнили пляжи Краснодарского края.

В Анапе на Бугасской косе устанавливаются ограничивающие боны. В среду, 18 декабря, количество задействованных в уборке на всех пострадавших территориях увеличат до тысячи человек, также удвоят число техники.

Как раннее сообщало информагентство, загрязнением береговой линии пляжей Анапы займется Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура.

экология