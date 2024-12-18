Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое волгоградцев лишились почти 7 млн рублей, поверив мошенникам

В Отдел полиции № 1 УМВД России по Волжскому поступило заявление от 38-летней неработающей местной жительницы.

Она пояснила, что 11 декабря с ней связался неизвестный.

Этот человек представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом отменить несанкционированное оформление кредита он убедил потерпевшую перевести на «безопасный» счет, подконтрольный аферисту, около 3,3 млн рублей. Деньги женщина перевела через банкомат.

45-летний мужчина в погоне за легкими деньгами лишился 3,5 млн рублей. В мессенджере ему написала неизвестная, представившись сотрудником брокерской компании. Мужчина в течение месяца переводил деньги для пополнения электронного кошелька, часть средств была взята в кредит.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.