Двое волгоградцев лишились почти 7 млн рублей, поверив мошенникам

Она пояснила, что 11 декабря с ней связался неизвестный.
Этот человек представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом отменить несанкционированное оформление кредита он убедил потерпевшую перевести на «безопасный» счет, подконтрольный аферисту, около 3,3 млн рублей. Деньги женщина перевела через банкомат.
45-летний мужчина в погоне за легкими деньгами лишился 3,5 млн рублей. В мессенджере ему написала неизвестная, представившись сотрудником брокерской компании. Мужчина в течение месяца переводил деньги для пополнения электронного кошелька, часть средств была взята в кредит.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.