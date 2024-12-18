Двое волгоградцев лишились почти 7 млн рублей, поверив мошенникам

45-летний мужчина в погоне за легкими деньгами лишился 3,5 млн рублей. В мессенджере ему написала неизвестная, представившись сотрудником брокерской компании. Мужчина в течение месяца переводил деньги для пополнения электронного кошелька, часть средств была взята в кредит.