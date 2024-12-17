В деле Тимура Иванова появился арестованный Rolls-Royce

Согласно судебным документам, в деле Иванова появился автомобиль модели Ghost 2013 года выпуска. Цена на такую модель стартует от 10 миллионов рублей.
Согласно онлайн-сервисам проверки автомобилей «Автокод» и «Авто.ру», Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле Иванова, принадлежит компании ООО «Гермес-Техно». Там же указано, что в октябре на машину был наложен арест — запрет на регистрационные действия по постановлению судьи Басманного суда.
Из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что на компанию «Гермес-Техно», учредителем которой, по данным сервиса «БИР-Аналитик», являлся Станислав Кузнецов, предположительно, водитель семьи Иванова, были оформлены транспортные средства.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка «Интеркоммерц». Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения «совершенно беспочвенными».