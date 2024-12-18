В Астане задержаны двое россиян, которых искали в РФ за тяжкие преступления

В столице Казахстана задержаны двое граждан РФ, которых российские правоохранители искал за разбой и убийство. Кроме того, задержанных разыскивали за незаконный оборот взрывчатых веществ.
«Двое преступников, находившихся в межгосударственном розыске, задержаны в Астане. Два гражданина Российской Федерации находились в межгосударственном розыске за совершение тяжких преступлений», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В пресс-центре МВД Казахстана заявили, что одним из задержанных является 47-летний выходец из Республики Ингушетия. Мужчина находился в розыске с июля прошлого года по подозрению в установке взрывчатых веществ.
Фигурант покинул территорию Российской Федерации до вступления приговора суда в законную силу, а затем находился в бегах.
67-летний россиянин был объявлен МВД РФ в международный розыск. Его разыскивали за разбой, убийство, насильственные действия сексуального характера, а также оставление в опасности.
Все преступления мужчина «совершил в 1984 году на территории соседнего государства».
Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанных в РФ.
Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в начала 2023 года власти Казахстана помогли российской стороне разыскать более 130 преступников.