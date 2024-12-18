Служба безопасности Украины (СБУ) признала свою причастность к организации атаки, в ходе которой погиб глава службы радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает газета New York Times.
По сведениям, предоставленным изданием, один из представителей СБУ отметил, что Киев рассматривал Кириллова как «законную цель» для своих действий.
Как сообщает газета, в распоряжении СБУ есть запись, на которой видно, как двое людей покидают здание за мгновения до взрыва. Место и время на видео соответствуют предполагаемым обстоятельствам нападения. Кроме того, на кадрах виден самокат.
Напомним, Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в Москве во вторник. По данным СК РФ, сдетонировало взрывное устройство, заложенное в самокат рядом с домом, куда заходили мужчины.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство Кириллова стало очередным терактом, который произошел в результате одобрения Западом многих военных преступлений Киева.