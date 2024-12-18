Суд заменил Лалетиной реальный срок на исправительные работы

«Ходатайство защиты удовлетворили в порядке статьи 80 УК РФ, заменили неотбытый срок исправительными работами», — сказал собеседник агентства.
Ранее Лалетиной было отказано в УДО. После апелляционная инстанция утвердила решение.
До этого Мосгорсуд снизил ей срок лишения свободы с восьми до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч, переквалифицировав ее действия со взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) на мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как установил суд, Лалетина, занимая пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех», потребовала от возглавлявшего тогда АО «Новосибирский завод искусственного волокна», производящего головные части ракет «Искандер», Рустама Измайлова ежемесячно выплачивать ей 6 миллионов рублей за общее покровительство, а также финансирование программы модернизации предприятия. Также он оплатил ей отпуск в Турции.