Суд заменил Лалетиной реальный срок на исправительные работы

До этого Мосгорсуд снизил ей срок лишения свободы с восьми до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч, переквалифицировав ее действия со взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) на мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).