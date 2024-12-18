У пойманного на взятке приморского бизнесмена обнаружили золотой унитаз

В результате обысков в домах участников, включая тех, кто дал взятку, ее получил и посредника, было изъято 600 тысяч рублей, три грузовика и документы, которые могут быть полезны для следствия. Кроме того, в доме одного из руководителей ООО «ДСК» был обнаружен золотой унитаз бренда Louis Vuitton.