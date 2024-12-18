Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У пойманного на взятке приморского бизнесмена обнаружили золотой унитаз

Унитаз под брендом Louis Vuitton заметили во время обысков.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае в результате проверки прокуратуры было выявлено, что подрядчик, занимавшийся ремонтом дороги «Раздольное — Хасан» с мая 2022 по июнь 2023 года, выполнил свои обязательства некачественно. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Министерство транспорта региона отказалось принимать и оплачивать завершенные работы, из-за чего компания ООО «ДСК» направила иск на сумму более 110 миллионов рублей, при этом предоставив фальсифицированные документы.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Следствие установило факт дачи взятки сотрудникам лаборатории ООО «ДСК». Инженер-лаборант получил более 180 тысяч рублей за предоставление положительного заключения о качестве асфальта, которое было получено без проведения необходимых исследований.

В результате обысков в домах участников, включая тех, кто дал взятку, ее получил и посредника, было изъято 600 тысяч рублей, три грузовика и документы, которые могут быть полезны для следствия. Кроме того, в доме одного из руководителей ООО «ДСК» был обнаружен золотой унитаз бренда Louis Vuitton.

Один из участников, который подозревается в передаче взятки, объявлен в розыск, а к другим подозреваемым применены меры пресечения.

Ранее за превышение должностных полномочий, мошенничество, вымогательство и получение взятки осудили бывшего главу крымского города Феодосия Андрея Лебедева. Мужчине назначили 8 лет колонии строгого режима.