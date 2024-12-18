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Танкер потерял ход недалеко от Курил из-за отказа двигателя

Танкерное судно Меркурий с экипажем из 19 человек потеряло ход возле входящего в Курильскую гряду острова Симушир, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Источник: РИА "Новости"

Там уточнили, что получили данные об инциденте накануне вечером от морского спасательного подцентра в Петропавловске-Камчатском. Инцидент произошел в результате остановки главного двигателя, когда танкер находился в 50 км к северо-востоку от Симушира. Для помощи «Меркурию» из порта Корсакова вышло спасательное судно «Рубин». Оно направляется к аварийному судну для его буксировки в порт.

МЧС