Лебедев: ВС РФ ударили по военной технике ВСУ в Харьковской области

Также зафиксированы прилеты в пригород Сум, где, по предварительным данным, пострадало место дислокации ВСУ, связанное с образовательным учреждением. Второй удар пришелся на окраину города, где ранее находился штаб ВСУ. После серии атак в августе, оставшиеся силы сменили дислокацию, и сейчас там сосредоточены небольшие группы личного состава.