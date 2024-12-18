В районе Курил танкер потерял ход из-за отказа двигателя

Судно «Меркурий», на борту которого находятся 19 человек, потеряло ход неподалёку от острова Симушир, информирует ГУ МЧС по Сахалинской области.
В ведомстве уточнили, что у танкера вышел из строя двигатель.
«Поступила информация о том, что в Тихом океане, в 50 километрах северо-восточнее острова Симушир, в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер “Меркурий”. На борту судна находятся 19 человек экипажа, угрозы жизни экипажа нет», — говорится в сообщении МЧС в Telegram.
Инцидент случился вечером во вторник. Ночью из порта, расположенного в городе Корсакове, вышло спасательное судно «Рубин» морской спасательной службы. Оно направляется к танкеру, спасатели отбуксируют «Меркурий» в порт.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали капитана танкера «Волгонефть-212» Леонида Волегова, подозреваемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Нефтяной танкер «Волгонефть 212», а также «Волгонефть 239» потерпели крушение в акватории Чёрного мору в районе Керчи. По предварительным данным, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн мазута.