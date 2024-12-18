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В районе Курил танкер потерял ход из-за отказа двигателя

На борту судна находятся 19 членов экипажа.
Источник: Аргументы и факты

Судно «Меркурий», на борту которого находятся 19 человек, потеряло ход неподалёку от острова Симушир, информирует ГУ МЧС по Сахалинской области.

В ведомстве уточнили, что у танкера вышел из строя двигатель.

«Поступила информация о том, что в Тихом океане, в 50 километрах северо-восточнее острова Симушир, в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер “Меркурий”. На борту судна находятся 19 человек экипажа, угрозы жизни экипажа нет», — говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Инцидент случился вечером во вторник. Ночью из порта, расположенного в городе Корсакове, вышло спасательное судно «Рубин» морской спасательной службы. Оно направляется к танкеру, спасатели отбуксируют «Меркурий» в порт.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали капитана танкера «Волгонефть-212» Леонида Волегова, подозреваемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Нефтяной танкер «Волгонефть 212», а также «Волгонефть 239» потерпели крушение в акватории Чёрного мору в районе Керчи. По предварительным данным, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн мазута.