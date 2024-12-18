В районе Курил танкер потерял ход из-за отказа двигателя

«Поступила информация о том, что в Тихом океане, в 50 километрах северо-восточнее острова Симушир, в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер “Меркурий”. На борту судна находятся 19 человек экипажа, угрозы жизни экипажа нет», — говорится в сообщении МЧС в Telegram.