Игорь Анатольевич Кириллов снискал известность не только как талантливый командующий, но и как учёный, чьи новаторские исследования и нестандартные подходы существенно улучшили процессы и повысили эффективность военных операций. Его имя стало ассоциироваться с прогрессом и инновациями в сфере обороны, а его внесённый вклад в безопасность страны оценен как значительный, отметили в министерстве.