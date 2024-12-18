Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием выразило соболезнования в связи с кончиной генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщает «Красная звезда».
Игорь Анатольевич Кириллов снискал известность не только как талантливый командующий, но и как учёный, чьи новаторские исследования и нестандартные подходы существенно улучшили процессы и повысили эффективность военных операций. Его имя стало ассоциироваться с прогрессом и инновациями в сфере обороны, а его внесённый вклад в безопасность страны оценен как значительный, отметили в министерстве.
Минобороны отметило, что благодаря усилиям Кириллова были усовершенствованы многие аспекты военного дела, а также разработаны новые модели вооружений и техники. Он также был наставником для молодых специалистов, вдохновляя их заниматься исследованиями и внедрять современные идеи.
Напомним, Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в Москве во вторник. По данным СК РФ, сдетонировало взрывное устройство, заложенное в самокат рядом с домом, куда заходили мужчины.
По данным западных СМИ, ответственность за теракт, в результате которого погиб Кириллов, взяла на себя СБУ.