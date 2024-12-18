В Иркутске раскрыли серию афер под видом продажи премиальной электроники

Фигуранту писали со всей России. Он активно отвечал покупателям и отправлял личные документы и фото, а также видеосообщения, в которых уверял, что он «не аферист». От действий мошенника пострадали пять жителей Иркутска, Ростова-на-Дону, Ухты, Белгорода и Нижегородской области. Граждане перевели ему больше полумиллиона рублей, но обещанных товаров так и не получили.