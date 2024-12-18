Таллахасси
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске раскрыли серию афер под видом продажи премиальной электроники

Житель Сочи получал деньги и не отправлял товары покупателям.

Источник: РИА "Новости"

Полицейские Иркутска завершили расследование уголовного дела о серии афер под видом продажи премиальной электроники. Обвинение в совершении преступлений предъявлено ранее судимому 31-летнему жителю Сочи, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, установлено, что в канун Нового 2024 года мужчина с целью обмана граждан разместил на известной интернет-площадке несколько фиктивных объявлений о продаже дорогих смартфонов и игровых консолей со скидкой.

Фигуранту писали со всей России. Он активно отвечал покупателям и отправлял личные документы и фото, а также видеосообщения, в которых уверял, что он «не аферист». От действий мошенника пострадали пять жителей Иркутска, Ростова-на-Дону, Ухты, Белгорода и Нижегородской области. Граждане перевели ему больше полумиллиона рублей, но обещанных товаров так и не получили.

Противоправную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УБК ГУ МВД России по Приангарью.

Возбуждено пять уголовных дел. Все они направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора фигурант дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.