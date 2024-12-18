В Иркутске раскрыли серию афер под видом продажи премиальной электроники

Полицейские Иркутска завершили расследование уголовного дела о серии афер под видом продажи премиальной электроники. Обвинение в совершении преступлений предъявлено ранее судимому 31-летнему жителю Сочи, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, установлено, что в канун Нового 2024 года мужчина с целью обмана граждан разместил на известной интернет-площадке несколько фиктивных объявлений о продаже дорогих смартфонов и игровых консолей со скидкой.
Фигуранту писали со всей России. Он активно отвечал покупателям и отправлял личные документы и фото, а также видеосообщения, в которых уверял, что он «не аферист». От действий мошенника пострадали пять жителей Иркутска, Ростова-на-Дону, Ухты, Белгорода и Нижегородской области. Граждане перевели ему больше полумиллиона рублей, но обещанных товаров так и не получили.
Противоправную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УБК ГУ МВД России по Приангарью.
Возбуждено пять уголовных дел. Все они направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора фигурант дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.