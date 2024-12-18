Директор турфирмы в Хабаровске обманула клиентов на 12 миллионов рублей

В Хабаровске Центральный районный суд вынес приговор женщине за мошенничество в крупном размере. Руководитель туристической компании обманула 86 клиентов. Женщина похитила больше 12 миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Суд признал женщину виновной в хищении средств, которые должны были быть использованы для организации туров.
«Женщина заключала договоры на туристические услуги, но не выполняла свои обязательства. Вместо этого она присваивала деньги клиентов, не покупая авиабилеты и не бронируя гостиницы», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Суд назначил виновнице наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с выплатой штрафа в 400 тысяч рублей. При этом гражданские иски потерпевших были исполнены.