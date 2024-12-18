Трех черных лесорубов задержали в Иркутской области

В Заларинском районе Иркутской области задержали черных лесорубов. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД региона, разработчиком криминальной схемы стал 56-летний индивидуальный предприниматель, который специализировался на заготовке и переработке леса.
— Мужчина получил документ, подтверждающий право на вырубку для строительства и ремонта домов, но фактически незаконно рубил деревья. Он нанял бригаду из двух человек: 57-летнего вальщика и 38-летнего тракториста, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Они спиливали хвойные и лиственные породы, в общей сложности около 80 деревьев объемом более 150 кубометров, это причинило материальный ущерб лесному фонду в размере 4,3 миллиона рублей. Во время обысков полиция изъяла четыре бензопилы, два «Камаза», прицеп и два трактора.
Следователи завели уголовное дело, организатора заключили под стражу. В это время сообщники находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что лаборант из Братска отдала мошенникам почти 1,4 миллиона рублей.