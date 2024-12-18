Трех черных лесорубов задержали в Иркутской области

Они спиливали хвойные и лиственные породы, в общей сложности около 80 деревьев объемом более 150 кубометров, это причинило материальный ущерб лесному фонду в размере 4,3 миллиона рублей. Во время обысков полиция изъяла четыре бензопилы, два «Камаза», прицеп и два трактора.