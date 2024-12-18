При землетрясении в Вануату погибли граждане КНР

Два гражданина Китайской Народной Республики стали жертвами подземных толчков в Вануату, проинформировал посол КНР в Вануату Ли Минган.
«В результате землетрясения в Вануату 17 декабря погибли двое граждан Китая», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире Центрального телевидения Китая.
Напомним, у побережья тихоокеанского государства Вануату произошло мощное землетрясение. По данным геологической службы Соединённых Штатов, его магнитуда составила 7,3.
Кроме того, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований предупредили об угрозе цунами, позже она была отменена.
По данным Красного креста, в результате подземных толчков погибли 14 человек, ещё 200 человек обратились за помощью.
Ранее в посольстве РФ заявили, что дипломаты не располагают данными о пострадавших россиянах.