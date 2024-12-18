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Больше миллиона рублей потерял житель Хабаровска из-за фальшивого брокера

Мошенники заманили его ложными обещаниями о высоких доходах.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске житель Индустриального района стал жертвой мошенничества, переведя на фальшивый брокерский счет свыше миллиона рублей. Большая часть денег была взята в кредит. Подробности происшествия опубликованы в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мужчина увидел в социальных сетях объявление о заработке на инвестициях и оставил свои контактные данные. Позже ему позвонила женщина и отправила ссылку на приложение, якобы предназначенное для торговли на бирже.

«Открыв счет, хабаровчанин в течение 20 дней перевел туда более миллиона рублей, из которых 997 тысяч были заемными средствами. Когда он попытался вывести деньги, доступ к счету оказался заблокирован», — сообщили в УМВД России по Хабаровску.

Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.