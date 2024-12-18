Больше миллиона рублей потерял житель Хабаровска из-за фальшивого брокера

«Открыв счет, хабаровчанин в течение 20 дней перевел туда более миллиона рублей, из которых 997 тысяч были заемными средствами. Когда он попытался вывести деньги, доступ к счету оказался заблокирован», — сообщили в УМВД России по Хабаровску.