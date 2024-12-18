Страшная авария в центре Омска унесла жизнь молодой девушки

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области, во вторник, 17 декабря, водитель автомобиля «Фольксваген Джета» влетел в металлическое ограждение. От страшного удара машина смялась. Пассажир автомобиля — 27-летняя девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм.