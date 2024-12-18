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Страшная авария в центре Омска унесла жизнь молодой девушки

ДТП произошло на улице Орджоникидзе.

Источник: Reuters

Молодая омичка стала жертвой страшной аварии, которая случилась на улице Орджоникидзе в городе Омске.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области, во вторник, 17 декабря, водитель автомобиля «Фольксваген Джета» влетел в металлическое ограждение. От страшного удара машина смялась. Пассажир автомобиля — 27-летняя девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Сейчас полиция ведет расследование этого страшного ДТП.

Ранее мы писали, что в Омской области в аварии погибла 12-летняя девочка.