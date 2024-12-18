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Красноярец попробовал незамерзайку на вкус и попал в больницу

Красноярец отравился незамерзайкой.

Источник: РИА "Новости"

Житель Красноярска выпил незамерзайку и попал в больницу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Красноярец решил попробовать на вкус стеклоочистительную жидкость. В результате попал в токсикологическое отделение БСМП. Мужчина выжил и уже выписан из стационара, но его опыт повторять не рекомендуют.

В Роспотребнадзоре отметили, что за 9 месяцев 2024 года выявлено 3224 случая отравлений, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Чаще всего люди травились спиртосодержащими жидкостями (1332 случая), на втором месте — наркотики (756 случаев), на третьем — лекарственные препараты (548 случаев).

Большинство отравившихся — взрослые мужчины. Дети и подростки травились в основном лекарствами (175 случаев).

Летальных отравлений стало меньше на 16,2% (702 случая).

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать киви, а также чем он полезен.