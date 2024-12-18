Красноярец попробовал незамерзайку на вкус и попал в больницу

В Роспотребнадзоре отметили, что за 9 месяцев 2024 года выявлено 3224 случая отравлений, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Чаще всего люди травились спиртосодержащими жидкостями (1332 случая), на втором месте — наркотики (756 случаев), на третьем — лекарственные препараты (548 случаев).