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В Омской области подросток угрожал пистолетом односельчанам

В Омской области против 14-летнего подростка возбудили уголовное дело за хулиганство с применением оружия.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Крутинка. Сначала подозреваемый ворвался в дом к односельчанке и, угрожая пневматическим пистолетом, громко обругал её матом. Затем в одном из домов на соседней улице он разбил окно, бросив него палку, и несколько раз выстрелил в хозяина жилища.

Все эти хулиганские действия снимал на мобильный приятель подростка. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления.

Ранее мы писали о студенте одного из омских вузов, который сломал челюсть своему однокурснику из-за шутки.