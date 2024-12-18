В Омской области подросток угрожал пистолетом односельчанам

Инцидент произошёл в посёлке Крутинка. Сначала подозреваемый ворвался в дом к односельчанке и, угрожая пневматическим пистолетом, громко обругал её матом. Затем в одном из домов на соседней улице он разбил окно, бросив него палку, и несколько раз выстрелил в хозяина жилища.