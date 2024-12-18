В Омской области подросток угрожал пистолетом односельчанам

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Инцидент произошёл в посёлке Крутинка. Сначала подозреваемый ворвался в дом к односельчанке и, угрожая пневматическим пистолетом, громко обругал её матом. Затем в одном из домов на соседней улице он разбил окно, бросив него палку, и несколько раз выстрелил в хозяина жилища.
Все эти хулиганские действия снимал на мобильный приятель подростка. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления.
Ранее мы писали о студенте одного из омских вузов, который сломал челюсть своему однокурснику из-за шутки.