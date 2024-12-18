В Башкирии мужчина принимал от людей технику на ремонт, но не чинил ее, а продавал

Согласно версии следствия, в период с прошлого по текущий год мужчина разместил в интернете объявление об оказании услуг по ремонту электрического оборудования. Ему отдали музыкальные колонки, усилители звука, видеорегистраторы, и вместо того, чтобы починить, сдал их в комиссионку, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Всего из-за него пострадали семь человек, причиненный им ущерб оценивается в более чем сто тысяч рублей.