В Пермском крае днём ушёл из дома и пропал мужчина, нуждающийся в медпомощи

Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, ушёл днём из дома и пропал, сообщает поисковый отряд «Регион 59».
60-летний Сергей Кувалдин исчез 7 декабря в Усолье. В тот день он вышел из дома по улице Геннадия Братчикова в микрорайоне Любимов. Обратно мужчина не вернулся. О его местонахождении ничего неизвестно до сих пор.
Поисковый отряд «Регион 59» просит жителей Пермского края распространить информацию о пропаже мужчины.
Приметы Сергея: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, носит очки. Как был одет — неизвестно.
Волонтёры уточняют, что пропавшему мужчине нужна медицинская помощь.
Тех, кому что-то известно о местонахождении Сергея Братчикова, просят обращаться по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС;