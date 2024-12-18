В Пермском крае днём ушёл из дома и пропал мужчина, нуждающийся в медпомощи

60-летний Сергей Кувалдин исчез 7 декабря в Усолье. В тот день он вышел из дома по улице Геннадия Братчикова в микрорайоне Любимов. Обратно мужчина не вернулся. О его местонахождении ничего неизвестно до сих пор.