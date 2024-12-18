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В Пермском крае днём ушёл из дома и пропал мужчина, нуждающийся в медпомощи

Последний раз его видели 7 декабря в Усолье.

Источник: Соцсети

Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, ушёл днём из дома и пропал, сообщает поисковый отряд «Регион 59».

60-летний Сергей Кувалдин исчез 7 декабря в Усолье. В тот день он вышел из дома по улице Геннадия Братчикова в микрорайоне Любимов. Обратно мужчина не вернулся. О его местонахождении ничего неизвестно до сих пор.

Поисковый отряд «Регион 59» просит жителей Пермского края распространить информацию о пропаже мужчины.

Приметы Сергея: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, носит очки. Как был одет — неизвестно.

Волонтёры уточняют, что пропавшему мужчине нужна медицинская помощь.

Тех, кому что-то известно о местонахождении Сергея Братчикова, просят обращаться по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7 (342) 241−36−40 — БРНС г. Пермь; 8−912−880−41−60 — волонтёры.