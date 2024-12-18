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Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым, Анна Петрова. Устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где «зимуют» многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов.

Источник: РИА "Новости"

«Выходит рыба из Азовского моря в Черное, а за ней идут стаи дельфинов. В Керченском проливе их устойчивые стаи. Там рыбы обитают в зимнее время, пережидают холодный период. То есть это регион обитания и дельфинов, так как они привязаны к объекту питания».

рассказал Алемов

Он уточнил, что речь идет о трех краснокнижных видах дельфинов: черноморской афалине, белобочке и азовке, или морской свинье.

В случае загрязнения рыбы нефтепродуктами, токсичные химические вещества попадают в организм дельфинов и рискуют задержаться там надолго, приводя к заболеваниям и, не исключено, ранней гибели, сказал ученый.

«Это не резкое отравление. Но нефтепродукты, особенно тяжелые, являются канцерогенными веществами. А у дельфинов очень большой жировой запас, и эти нефтепродукты могут накапливаться в тканях, что в долгосрочной перспективе может очень негативно сказываться».

пояснил Алемов

Помимо этого, при попадании в пятна нефтепродуктов, разлившиеся в воде, у дельфинов могут начаться проблемы с кожей, добавил он. Разного рода заболевания способны спровоцировать преждевременную гибель животных и уменьшение популяции, констатировал ученый.

Алемов отметил, что ученые Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского фиксируют передвижение дельфинов, и через некоторое время смогут сказать, как ситуация отразилась на популяции.

Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации «Экология и Мир» Андрей Артов в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил, что из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пеленгас.

17 декабря в Морспасслужбе сообщили, что сигнал бедствия подал еще один танкер «Волгонефть», находящийся в районе порта Кавказ в Керченском проливе.

В воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива, потерпели бедствие танкеры с грузом мазута «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.

16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.

экология