Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе

«Выходит рыба из Азовского моря в Черное, а за ней идут стаи дельфинов. В Керченском проливе их устойчивые стаи. Там рыбы обитают в зимнее время, пережидают холодный период. То есть это регион обитания и дельфинов, так как они привязаны к объекту питания».