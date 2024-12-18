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Уже не первый случай: челябинская школьница получила травму из-за «Полета Супермена»

В Челябинске школьница сломала челюсть, записывая видео для TikTok.

В Челябинске ученица пятого класса сломала челюсть, пытаясь выполнить популярный трюк и снять его на видео для TikTok. Как сообщает «ФедералПресс», девочка хотела повторить «Полет Супермена» — это когда участник прыгает на сцепленные руки помощников, а помощники подбрасывают его вверх. Трюк не удался, и школьница получила травму.

После инцидента в гимназии, где учится девочка, проинструктировали педагогов и провели специальные занятия о правилах поведения и медиабезопасности с детьми, а на переменах установили дополнительные дежурства.

несчастный случай