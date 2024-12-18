Уже не первый случай: челябинская школьница получила травму из-за «Полета Супермена»

В Челябинске ученица пятого класса сломала челюсть, пытаясь выполнить популярный трюк и снять его на видео для TikTok. Как сообщает «ФедералПресс», девочка хотела повторить «Полет Супермена» — это когда участник прыгает на сцепленные руки помощников, а помощники подбрасывают его вверх. Трюк не удался, и школьница получила травму.
После инцидента в гимназии, где учится девочка, проинструктировали педагогов и провели специальные занятия о правилах поведения и медиабезопасности с детьми, а на переменах установили дополнительные дежурства.