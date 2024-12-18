В Башкирии в пожаре сгорел дом многодетной семьи с 6 детьми. Пожар возник из-за свечек, которые члены семьи зажгли из-за отключения света в непогоду.
По данным МЧС по РБ, страшный пожар произошел ночью в селе Молоканово Куюргазинского района. В момент возгорания в доме находились 8 человек, в том числе 7 детей. 39-летняя женщина и её дети: 11, 8, 5, 4, 2 лет и новорождённый ребёнок, а также 12-летняя девочка, которая была в гостях, смогли самостоятельно эвакуироваться.
«Тушить бревенчатый дом прибыли сотрудники МЧС России и добровольцы. Возгорание на 80 квадратах ликвидировали 10 специалистов и 4 единицы техники», — отметили в пресс-службе ведомства.
Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неосторожности при использовании свечи. Ими семья освещала дом в тёмное время суток из-за неисправности электроснабжения в селе.