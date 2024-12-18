Убийство инспектора МАДИ в парке Зарядье квалифицировали как теракт

Подозреваемого задержали 1 января 2022 года. Отмечается, что он оказал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик. Также сообщается, что у мужчины нет постоянного места жительства и официального трудоустройства, он женат, имеет двоих малолетних детей. За карьеру в ММА он провел на ринге 14 поединков, последний — в декабре 2019 года.