Жители Иркутска покупали несуществующие телефоны у мошенника из Сочи

В канун наступления нового года мошенник решил «подзаработать». Выставил несколько объявлений в сети на популярном сервисе, при этом профиль оформил под видом магазина, и начал продавать премиальную технику: дорогие телефоны, игровые консоли, так еще и с хорошей скидкой. Только вот выяснилось, что товаров у него … не было.