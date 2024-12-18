Жители Иркутска покупали несуществующие телефоны у мошенника из Сочи

Полиция Иркутска расследовала уголовное дело о серии афер. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД региона, обвинение предъявили ранее судимому 31-летнему жителю Сочи.
В канун наступления нового года мошенник решил «подзаработать». Выставил несколько объявлений в сети на популярном сервисе, при этом профиль оформил под видом магазина, и начал продавать премиальную технику: дорогие телефоны, игровые консоли, так еще и с хорошей скидкой. Только вот выяснилось, что товаров у него … не было.
— «Предпринимателю» писали со всей России. Он активно отвечал покупателям и даже отправлял личные документы и фото (!), а также видеосообщения, в которых рассказывал, что он «не аферист». Кроме того, в диалоге с клиентами разоблачал другие анкеты по продаже техники на той же платформе, — уточнили в ведомстве.
Так пять жителей из Иркутска, Ростова-на-Дону, Ухты, Белгорода и Нижегородской области оставили без подарков своих близких. Поверив в «новогоднее чудо», они перевели на счет афериста более полумиллиона рублей.
На мужчину завели пять уголовных дел, сейчас их передали в суд для рассмотрения по существу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что около 6,3 миллиона похитили мошенники под видом брокеров в Иркутской области.