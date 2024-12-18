Пожар в Башкирии оставил без крыши над головой многодетную семью

В Куюргазинском районе Башкирии пожар оставил без крыши над головой многодетную семью. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент произошел в селе Молоканово, на тушение бревенчатого дома были направлены сотрудники МЧС и добровольцы. Возгорание на 80 квадратах ликвидировали десять специалистов и четыре единицы техники. До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 39-летняя женщина, ее шестеро детей (новорожденный и 2, 4, 5, 8 и 11 лет), а также 12-летняя девочка, которая была в гостях.
Предварительная версия дознавателя МЧС: пожар мог возникнуть из-за упавшей свечи, которая освещала дом из-за неисправности электроснабжения в селе.
— Семья будет временно проживать у родственников, — сообщает МЧС.
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