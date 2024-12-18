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В Якутии на трассе перевернулся автобус с горняками

В Нерюнгринском районе Якутии на технологической трассе, ведущей к горно-обогатительному комбинату Инаглинский, перевернулся автобус марки Higer, в котором находилось порядка 40 горняков. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«По оперативным данным, в автобусе находилось около 40 работников горно-обогатительного комбината, ряд граждан получили ушибы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данном факту организована проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и обеспечению надлежащего технического состояния транспортного средства.

Ранее, 17 декабря, два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. При этом еще трое пассажиров были госпитализированы в районную больницу. По факту ДТП проводится проверка.