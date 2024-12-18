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В Башкирии автобус с 18 пассажирами съехал в кювет

Авария произошла на 226 км республиканской трассы Уфа — Оренбург.

Источник: ГИБДД по РБ

В Башкирии автобус с 18 пассажирами съехал в кювет. Авария произошла на 226 км республиканской трассы Уфа — Оренбург.

Как рассказали в Госавтоинспекции РБ, пассажирский транспорт направлялся из Уфы в Оренбург и попал в ДТП.

«По неизвестной на данный момент причине, съехал в кювет. Внутри автобуса никто не пострадал. Водитель самостоятельно выбраться не смог, ему помогли инспекторы ДПС», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Экстренные службы помогли автобусы выбраться на дорожное полотно. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.