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Водитель «Лады Приоры» погиб в аварии с фургоном в Тайшете

Легковушку от удара отбросило в кювет.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете произошло смертельное ДТП. Как сообщает ИА «Тайшет24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области, авария произошла 17 декабря около 12:00 на 1193 километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».

По предварительной информации, 36-летний водитель «Ford Tranzit» ехал со стороны Тайшета в направлении Красноярска и врезался в «Ладу Приору», которая двигалась по встречке, из-за удара ее отбросила в кювет.

Водитель фургона не пострадал. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— 60-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель фургона не пострадал, — уточнили в агентстве.

Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять человек получили травмы в аварии в поселке Усть-Ордынский. Случилось все из-за того, что 23-летний водитель не пропустил автобус, который ехал по главной дороге.