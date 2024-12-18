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На Мехзаводе из горящего жилого дома эвакуировали 20 человек

Во вторник, 17 декабря, в 19:46 на ул. 4 квартал, 9 в пос. Мехзавод Красноглинского района Самары произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В 20.06 пожар ликвидирован на площади 3 кв. м. Для тушения пожара привлекались 42 специалиста и 8 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями было эвакуировано 20 человек.

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