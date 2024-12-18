Магнитогорца осудят за торговлю поддельным алкоголем на 1,5 млн рублей

По данным областного полицейского Главка, у предприимчивого мужчины нашли свыше двух тысяч бутылок с различным видом алкоголя (коньяк, ром, виски и так далее). Продукцию он продавал доверенным лицам, при этом под видом известных бренды этих напитков. Ущерб, который житель магнитогорска нанес правообладателям торговых знаков, оценили почти в 1,5 миллиона рублей.